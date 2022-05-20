Путин обсудит с Лукашенко развитие российско-белорусских отношений

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Владимир Путин намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко развитие отношений России и Белоруссии, акцентируя внимание на вопросы интеграции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры в Сочи в понедельник, 23 мая. Лидеры договорились о встрече в ходе саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.

3 мая Путин провел телефонный разговор с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили вопросы продвижения союзного строительства, аспекты взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве. Также во время переговоров Путин и Лукашенко затронули специальную военную операцию на Украине.

