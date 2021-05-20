Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 российским городам

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин присвоил 12 городам России звание города трудовой доблести. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Почетного звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральск, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.
Ранее с данной инициативой выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, на данное звание претендуют и другие города.
Турчак также попросил Путина рассмотреть возможность присвоения звания еще нескольким городам в сентябре.