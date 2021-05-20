Путин примет решение о саммите с Байденом с учетом итогов встречи Лаврова и Блинкена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин примет решение о встрече с президентом США Джо Байденом по итогам анализа переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Анализ продолжается, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", – сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что Лавров уже доложил Путину о прошедших накануне переговорах, в том числе и с госсекретарем США.
"Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту обо всех контактах", – сказал он.
Первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь
заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.
Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.
Лавров оценил встречу с Блинкеном
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