Путин примет решение о саммите с Байденом с учетом итогов встречи Лаврова и Блинкена

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Владимир Путин примет решение о встрече с президентом США Джо Байденом по итогам анализа переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Анализ продолжается, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", – сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Лавров уже доложил Путину о прошедших накануне переговорах, в том числе и с госсекретарем США.

"Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту обо всех контактах", – сказал он.

Первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь

заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.

Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.