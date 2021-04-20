Анастасию Ракову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин наградил заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждена пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Награды вручили за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в здании "Невской мануфактуры".