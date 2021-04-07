Путин подписал указ о награждении спикера Мособлдумы Брынцалова орденом Почета

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Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Документ размещен на портале правовой информации.

"За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Брынцалова Игоря Юрьевича – председателя Московской областной думы", – указано в тексте.

Помимо этого, президент РФ присвоил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" главе департамента культуры столицы Александру Кибовскому.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении для ученых, работавших над созданием вакцин от COVID-19.