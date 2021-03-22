Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за разработку вакцин от COVID-19

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Владимир Путин поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении для ученых, работавших над созданием вакцин от COVID-19. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

"Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, потому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", – отметил Путин.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Ранее говорилось, что ЕС направит в Россию экспертов для проверки данных по вакцине "Спутник V". Аналогичную проверку сейчас проходят компании CureVac и Novavax.