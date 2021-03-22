ЕС направит в Россию экспертов для проверки данных по вакцине "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в апреле приедут в Россию, чтобы проверить данные по вакцине "Спутник V" против COVID-19. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.

Он отметил, что аналогичную проверку сейчас проходят компании CureVac и Novavax.

"В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", – сказал Кавалери.

Ранее стало известно, что власти Венгрии подверглись нападкам со стороны Евросоюза после одобрения в стране российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.