В Кремле не располагают информацией об ограничении полетов над Крымом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о якобы временных ограничениях на полеты над частью Крыма и Черного моря.
Об этом сообщает ТАСС.
"На самом деле, на временной основе введение ограничений в некоторых секторах на воздушное движение – это абсолютно нормальная мировая практика", – ответил Песков на вопрос об усилении напряженности на границе с Украиной.
По словам представителя Кремля, элемент напряжения в Украине присутствует.
"Будем надеяться на лучшее, но, безусловно, это требует особенного внимания", – заключил Песков.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия закроет для иностранных военных судов проход в трех районах Черного моря 24 апреля. Запрет будет действовать полгода, до 31 октября. Основанием для решения стало проведение в этих районах учений российского флота.
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