Путин назвал экономику главной в программе развития России

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Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета необходимо реализовывать только на основе программы развития экономики страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций.

Глава государства отметил, что главными приоритетами для страны являются помощь семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, и воспитание нового поколения.

"И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики", – подчеркнул Путин.

По его словам, экономика является базой развития страны, на которой решаются все остальные вопросы.

Ранее Путин допустил появление прогрессивной системы налогообложения в России. По его словам, россияне спокойно воспримут переход РФ к системе прогрессивного налогообложения, учитывая то, что для многодетных семей налоговое бремя снизится. В связи с этим президент РФ заявил, что правительство и депутаты Госдумы должны в скором времени предоставить предложения в рамках этого направления.

До этого глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. Президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.



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