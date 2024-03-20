Путин заявил, что в жизни россиян есть еще много дури и несправедливости

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Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще много всякой дури и несправедливости, и почивать на лаврах властям нельзя.

"У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать", – высказался президент.

Путин отметил, что россияне исполнили свой долг на выборах и теперь власть должна исполнить свой долг перед людьми. Глава государства призвал все политические силы в стране объединиться для решения стоящих перед страной задач. Он высказал мнение, что если партии будут искать компромиссы, то все основные цели развития будут достигнуты.

Ранее Путин на встрече в Кремле с другими кандидатами в президенты РФ призвал их продолжать активную совместную работу как в парламенте страны, так и по продвижению тех идей, которые помогут решать задачи, стоящие перед государством. Глава государства напомнил, что россияне во время избирательной кампании делились с кандидатами в президенты РФ, чего они ожидают от властей.



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