Песков сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина до сих пор продолжаются

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Переговоры Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые начались около 4 часов назад, все еще идут. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Еще продолжается беседа", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Переговоры, которые проходят в Кремле, начались около 16:30.

Ранее Песков заявил, что Кремль с уважением относится к праву Си Цзиньпина говорить с кем угодно и когда угодно. Также он не смог ответить на вопрос относительно намерений Си Цзиньпина позвонить лидеру Украины Владимиру Зеленскому по итогам своего визита в Россию.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Также запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

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