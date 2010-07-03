МИД РФ сделал представление послу Чехии

Министерство иностранных дел России сделало представление послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке. Это связано с инсинуациями вокруг используемых Россией объектов недвижимости в столице Чехии, говорится на сайте ведомства.
"Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета", – говорится в сообщении.
Как отмечается, вопрос недвижимости является предметом двустороннего диалога, который направлен на поиск "взаимоприемлемых развязок по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам".
Кроме того, 5 марта стало известно, что члену российской делегации отказали во въезде в Чехию. Отказ был мотивирован соображениями безопасности.
Представитель России должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
Позднее посольство РФ назвало действия Праги недружелюбными и не соответствующими характеру чешско-российских отношений.
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