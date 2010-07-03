Представителя МИД РФ не пустили в Чехию

Представителя МИД, направлявшегося в Чехию в составе официальной делегации РФ, не пустили в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Праге.
Представитель России должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Посольство по случаю недопуска российского дипломата сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.
"В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", – отметили в диппредставительстве.
Ранее в чешских СМИ сообщалось, что российского дипломата не пустили в страну "по соображениям безопасности". Само заседание, на которое он направлялся, состоится 6 марта.
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