Представителя МИД РФ не пустили в Чехию

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Представителя МИД, направлявшегося в Чехию в составе официальной делегации РФ, не пустили в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Праге.

Представитель России должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Посольство по случаю недопуска российского дипломата сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.

"В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", – отметили в диппредставительстве.

Ранее в чешских СМИ сообщалось, что российского дипломата не пустили в страну "по соображениям безопасности". Само заседание, на которое он направлялся, состоится 6 марта.