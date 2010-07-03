В Госдуме прокомментировали отказ во въезде в Чехию представителю МИД РФ

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Член международного комитета Госдумы Елена Панина прокомментировала отказ во въезде в Чехию российскому дипломату, который ехал в страну в составе официальной делегации на заседание.

По ее мнению, это "что-то из ряда вон выходящее". Панина пояснила, что все списки делегаций, которые направляются за рубеж, согласовываются заранее. Если есть претензии к членам делегации, об этом тоже уведомляют заранее.

"Все бывает в дипломатии, но чтобы вот так, когда делегация уже прибыла, – это категорически недопустимо", – цитирует депутата RT. Она считает, что на действия Чехии следует отреагировать, но продолжать сотрудничать.

Представитель России должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Посольство по случаю недопуска российского дипломата сделало представление заместителю МИД Чехии.

Ранее в чешских СМИ уточняли, что российского дипломата не пустили в страну "по соображениям безопасности". Заседание, на которое он направлялся, пройдет 6 марта.