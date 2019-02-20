Путин предложил освободить от налога на прибыль музеи и театры

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Региональные театры, музеи и библиотеки стоит освободить от налога на прибыль. Такое предложение Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что действующую до 1 января 2020 года льготу, которая прежде касалась только медицинских и образовательных организаций, необходимо распространить на культурные учреждения и сделать бессрочной.

По словам Путина, такая поддержка позволит музеям и театрам ежегодно экономить четыре миллиарда рублей. Деньги пойдут на развитие организаций и повышение зарплат сотрудникам.

"Эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах", – сказал президент РФ.

Выступление президента началось в полдень 20 февраля. К этому моменту Владимир Путин поручил сформировать Национальный космический центр, призвал бизнесменов инвестировать в рынок газомоторного топлива, а также предложил запустить программу "Земский учитель".

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.