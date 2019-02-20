Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:59

Президент призвал бизнес инвестировать в рынок газомоторного топлива

власть политика экономика

12:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин заявил, что бизнес должен более активно инвестировать в рынок газомоторного топлива. Необходимо строить новые заправки, чтобы способствовать развитию этого сектора рынка.

Такое заявление президент сделал в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию. 20 февраля он выступает в Гостином дворе.

Ранее в ходе выступления он затронул ряд тем. Президент озвучил современные проблемы экологии, экономики, здравоохранения, социальной сферы.

В частности, Путин отметил, что темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента. Кроме того, президент поручил за два года перевести на современные условия обучения все школы в стране.

Онлайн-трансляцию выступления президента ведет портал Москва 24.

Читайте также

власть политика экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика