Президент призвал бизнес инвестировать в рынок газомоторного топлива

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин заявил, что бизнес должен более активно инвестировать в рынок газомоторного топлива. Необходимо строить новые заправки, чтобы способствовать развитию этого сектора рынка.

Такое заявление президент сделал в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию. 20 февраля он выступает в Гостином дворе.

Ранее в ходе выступления он затронул ряд тем. Президент озвучил современные проблемы экологии, экономики, здравоохранения, социальной сферы.

В частности, Путин отметил, что темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента. Кроме того, президент поручил за два года перевести на современные условия обучения все школы в стране.

Онлайн-трансляцию выступления президента ведет портал Москва 24.