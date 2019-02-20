Около триллиона рублей направят на борьбу с онкологией в ближайшие 6 лет

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Владимир Путин заявил, что российские власти в ближайшие шесть лет намерены выделить около триллиона рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев помогают людям, подчеркнул он. На обеспечение обновленных клинических рекомендаций по лечению направят не менее 70 миллиардов рублей.

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 триллиона рублей до 2024 года, из которых более 1,37 триллиона – средства федерального бюджета. Еще 265 миллиардов рублей обеспечат за счет бюджетов регионов, а 94,1 миллиарда пойдут из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

По словам президента, России удалось добиться успехов в борьбе с детской онкологией. Сегодня с диагнозом лейкоз выздоравливают более 80 процентов детей, а при некоторых формах рака – свыше 90 процентов. Глава государства напомнил, что еще в середине 90-х годов болезнь была почти неизлечима.

Путин подчеркнул, что диспансеризация и регулярные профилактические осмотры должны обязательно включать обследования на онкологические заболевания. При этом человек должен иметь возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время, включая вечерние часы и выходные, и пройти осмотр без дополнительных формальностей, добавил он.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию он также отметил, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населенных пунктах страны. Президент назвал дефицит кадров одной из ключевых проблем. Глава государства в связи с этим предложил снять возрастные ограничения для программы "Земский доктор".

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.