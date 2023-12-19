19 декабря, 12:07Общество
Путин подписал закон об уголовной ответственности за повторную передачу телефона в тюрьму
Фото: 123RF/albund
Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России вводится уголовная ответственность за повторную передачу мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
Уголовная ответственность будет предусматривать наказание и штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в течение от одного года до двух лет). Более того, заключенного могут привлечь к принудительным работам на срок до двух или поместить в тюрьму на тот же срок.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.
Ранее данный закон был одобрен Совфедом.
В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность по отношению к гражданам за повторную передачу мобильных телефонов лицам, находящимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.
До этого глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что правительство РФ одобрило инициативу об усилении ответственности за передачу мобильников в места лишения свободы.
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