Путин подписал закон об уголовной ответственности за повторную передачу телефона в тюрьму

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России вводится уголовная ответственность за повторную передачу мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Уголовная ответственность будет предусматривать наказание и штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в течение от одного года до двух лет). Более того, заключенного могут привлечь к принудительным работам на срок до двух или поместить в тюрьму на тот же срок.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.

Ранее данный закон был одобрен Совфедом.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность по отношению к гражданам за повторную передачу мобильных телефонов лицам, находящимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.

До этого глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что правительство РФ одобрило инициативу об усилении ответственности за передачу мобильников в места лишения свободы.

