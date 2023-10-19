Путин поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей

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Владимир Путин в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту поручил повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие спорта.

"Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, – это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить (отчисления от лотерей. – Прим. ред.) из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем", – сказал Путин.

Президент России отметил, что понимает, что денег никогда не хватает, особенно "в тучные года". Однако это вопрос приоритетов, сказал Путин. Глава российского государства акцентировал внимание на том, что процент от лотерей отчисляется в бюджет именно для поддержки здорового образа жизни.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, как формируется бюджет Москвы и что является основой роста городской казны в 2023 году. По словам мэра Москвы, работа над ростом доходов ведется на протяжении последних 12 лет.

Градоначальник назвал одним из источников постоянного роста доходов московское благоустройство. Также он сказал, что доход идет от льгот для промышленности. Мэр также назвал источниками дохода банки, страховщиков, строителей, торговлю, IT.