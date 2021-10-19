Песков прокомментировал слова Толстого о проигранной кампании против COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что государство частично виновато в неготовности некоторых граждан вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Безусловно, есть традиция во всем винить государство, конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. Конечно, не все было сделано в плане информации. <...> Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на сложности, справилось с этой задачей блестяще", – сказал представитель Кремля.
Часть вины за непризнание некоторыми людьми безальтернативности вакцинации лежит на государстве, согласился Песков. В то же время он отметил, что ответственность в этом плане несут не только власти страны, но и сами граждане, в связи с чем призвал россиян прививаться.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство провалило кампанию по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. По его словам, у граждан нет доверия к вакцинам, а информирование населения об особенностях течения COVID-19 и действии прививки осуществляется недостаточно эффективно.
Людям необходимо приводить конкретные доводы в пользу вакцинации, а не заставлять их верить на слово, заключил депутат.
Среди привитых разыграют 10 квартир в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: