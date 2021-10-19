Песков прокомментировал слова Толстого о проигранной кампании против COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что государство частично виновато в неготовности некоторых граждан вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Безусловно, есть традиция во всем винить государство, конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. Конечно, не все было сделано в плане информации. <...> Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на сложности, справилось с этой задачей блестяще", – сказал представитель Кремля.

Часть вины за непризнание некоторыми людьми безальтернативности вакцинации лежит на государстве, согласился Песков. В то же время он отметил, что ответственность в этом плане несут не только власти страны, но и сами граждане, в связи с чем призвал россиян прививаться.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство провалило кампанию по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. По его словам, у граждан нет доверия к вакцинам, а информирование населения об особенностях течения COVID-19 и действии прививки осуществляется недостаточно эффективно.

Людям необходимо приводить конкретные доводы в пользу вакцинации, а не заставлять их верить на слово, заключил депутат.

