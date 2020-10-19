В Совбезе допустили возникновение эпидемий от биологических агентов

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Эксперты Совета безопасности России допускают появление эпидемий рукотворных вирусных инфекций. Об этом сообщает РИА Новости.

"События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", – объявили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Научный совет при организации порекомендовал дополнить основополагающие документы стратегического планирования. В них внесут положения о потенциальных угрозах биологической опасности.

В Совете безопасности также обсудили дальнейшее комплексное развитие мер (правовых, медико-биологических и иных), направленных на защиту граждан РФ от инфекций. Планируется рассмотреть способы защиты от биотерроризма.

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль в марте 2020 года назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны". По словам эксперта, пандемия показывает необходимость развития регионального здравоохранения.

