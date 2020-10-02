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Наука

02 октября, 14:03

В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

наука медицина

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал прибор для обнаружения в воздухе до 86 патогенных биологических объектов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Устройство также позволяет выявить частицы коронавируса COVID-19, рассказал на презентации заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук.

"Перед нами автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов... И этот прибор может работать без прямого участия человека, в постоянном режиме, 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов", – уточнил специалист.

Ранее НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций создал первую в мире вакцину от коронавируса. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", тестируют в рамках третьего этапа пострегистрационных исследований.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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