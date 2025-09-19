Путин исполнил мечту мальчика из Крыма

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Владимир Путин подарил крымскому школьнику Кириллу Пономаренко собаку, исполнив таким образом его мечту. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, мальчик, который проживает в поселке Гаспра в муниципальном округе Ялта, написал Путину письмо, в котором попросил вручить ему собаку. В результате в пятницу, 19 сентября, глава республики передал ребенку и его маме Татьяне подарок от российского лидера – пса породы шпиц.

"Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты", – отметил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма рассказал, что мальчик хорошо учится, активно участвует в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, а также не раз был награжден грамотами и дипломами. Аксенов пожелал ему продолжать достигать свои цели и радовать достижениями родных и близких.

Ранее щенка от имени Путина подарили школьнице, которая переехала в Мытищи из Артемовска (ДНР). О своей мечте 9-летняя девочка тоже написала в письме к президенту.

В результате школьницу и ее маму пригласили в государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить собаку. Она оказалась помесью шпица и лайки. Пса девочка назвала Тео.