Школьница из ДНР получила щенка от Путина

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Школьнице, которая переехала в Мытищи из Артемовска (ДНР), подарили щенка от имени Владимира Путина. О своей мечте 9-летняя девочка написала в письме к президенту. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, главный государственный ветинспектор региона Сергей Новиков.

Девочка получила собаку – помесь шпица и лайки. Пса она назвала Тео.

"Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок. Это щенок помеси шпица и лайки в возрасте 4–5 месяцев из приюта АНО "ЦСБЖ". Животное вакцинировано против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак", – передает Life.ru слова замминистра.

В свою очередь, ветеринары Минсельхоза Подмосковья напомнили, что в области собак необходимо регистрировать. Эта процедура проводится бесплатно. В реестр вносят данные о животном, информацию и контакты владельца.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин передал по поручению Путина щенка девочке Маше из Макеевки. По его словам, отец девочки – военный, защищающий Донбасс с 2015 года, а ее брат Дмитрий – сотрудник МЧС. Маша регулярно встречает летчиков с российским флагом, и, узнав об этом, пилоты пригласили ребенка на аэродром.

