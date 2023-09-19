Песков ответил на вопрос об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Процесс урегулирования ситуации между Баку и Ереваном не подразумевает никакой "очереди" участия в нем кого-либо со стороны. По этому вопросу необходимы конкретные усилия на основе имеющейся правовой базы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна, который заявил, что пришла "очередь США решать, какие меры могут быть использованы".

"Здесь не должно быть никакой очереди, здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной, осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование", – подчеркнул Песков.

Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана информировало о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Подобное решение ведомство объяснило необходимостью восстановления конституционного порядка в регионе.

На это МИД Армении раскритиковал действия Баку в Карабахе, уточнив, что случившееся представляет собой "чистку" среди местных жителей. В ведомстве заявили, что азербайджанская сторона открыто взяла на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня.

В свою очередь, в МИД Азербайджана подчеркнули, что единственным путем к налаживанию ситуации в регионе является полный вывод ВС Армении из Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не будет начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. Он уточнил, что армии его страны в регионе нет.

На фоне ситуации Москва призвала страны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому решению конфликта.

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