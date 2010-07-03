Депутаты Мосгордумы утвердили 16 профильных комиссий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что ее депутаты утвердили структуру столичного парламента, определив 16 профильных комиссий. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что один депутат может входить в состав не более трех комиссий, не считая комиссии по организации работы парламента и комиссии по контролю сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера.

Как рассказал депутат Степан Орлов, в Мосгордуме будут работать следующие комиссии: по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, по городскому хозяйству и жилищной политике, по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, по безопасности, спорту и молодежной политике, по государственному строительству и местному самоуправлению, а также по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Кроме того, утверждены комиссии по образованию, по межпарламентскому сотрудничеству, по культуре и массовым коммуникациям, по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, по здравоохранению и охране общественного здоровья, а также по науке и промышленности.

Вдобавок к этому созданы комиссии по организации работы думы, по экологической политике, экономической и социальной политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошли в Единый день голосования 8 сентября. Поддерживаемые "Единой Россией" самовыдвиженцы получили большинство – 25 из 45 мандатов. Также в столичный парламент прошли 13 кандидатов от КПРФ, четыре – от "Яблока" и трое от "Справедливой России". Явка на выборы составила 21,77%.

На церемонии принесения присяги присутствовал Сергей Собянин. Мэр отметил, что МГД совместно с городским правительством предстоит принимать сложные решения и нести ответственность как за каждого избирателя, так и за столицу в целом.

Также Собянин сообщил, что планирует поручить городским службам помогать избранным депутатам в решении наказов горожан.