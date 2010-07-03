Назван средний возраст депутата Мосгордумы седьмого созыва

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Средний возраст депутата Московской городской думы седьмого созыва составляет 48 лет, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Самому молодому депутату – 21 год. Самому старшему депутату – 78 лет. Средний возраст депутата составляет 48 лет", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".

Также он рассказал, что в состав депутатского корпуса седьмого созыва МГД входят 18 женщин, что составляет 40% от общего числа депутатов.

Ранее стало известно, что депутаты Мосгордумы повторно избрали Алексея Шапошникова председателем парламента Москвы. Решение было принято в ходе первого заседания МГД седьмого созыва. За Шапошникова проголосовали 28 депутатов.

8 сентября в столице прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила 21,8%.

