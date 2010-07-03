Новый состав МГД приступил к работе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Новый состав Московской городской думы начал свою работу, передает из здания столичного парламента корреспондент Агентства "Москва". Открыл первое заседание Николай Губенко как старейший из депутатов.

Напомним, ранее в столичном парламенте прошла торжественная церемония принесения присяги. В должность вступили 45 депутатов.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли в Единый день голосования 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые "Единой Россией" получили большинство в Мосгордуме – 25 из 45 мандатов. Также в столичный парламент прошли 13 кандидатов от КПРФ, четыре – от "Яблока" и трое от "Справедливой России". Явка на выборы составила 21,77%.

На церемонии принесения присяги присутствовал Сергей Собянин. Он отметил, что МГД совместно с городским правительством предстоит принимать сложные решения и нести ответственность за каждого избирателя и за столицу в целом.

Также Собянин сообщил, что планирует поручить городским службам помогать избранным депутатам Мосгордумы в решении наказов москвичей.

Современная история Московской городской думы началась с выборов I созыва 12 декабря 1993 года. В течение последовавших шести созывов круг обязанностей, порядок голосования и срок полномочий думы неоднократно менялся.

