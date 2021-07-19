Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов

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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить решением президента продление срока военной службы для маршалов, генералов и адмиралов по достижении ими предельного возраста. Документ опубликован электронной базе нижней палаты российского парламента.

По нынешнему законодательству, предельный возраст пребывания на военной службы, установленный для высших офицеров, составляет 65 лет. При этом с ними может быть заключен новый контракт до достижения 70 лет. Законопроектом предлагается закрепить данную возможность и для более старшего возраста.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона <...> предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении", – говорится в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление военным курсантам и служащим по призыву права на отсрочку по уплате кредитов. Документом предлагается ввести для данных категорий граждан механизм, аналогичный ипотечным каникулам. Он будет распространяться на кредитные договоры, договоры займа, заключенные с заемщиком, а также на потребительские кредиты.