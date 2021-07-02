Минобороны Украины заменит туфли на каблуках у женщин-военнослужащих на параде

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министерство обороны Украины приняло решение заменить туфли на каблуках для женщин-военнослужащих на другую женскую обувь. Об этом сообщила депутат украинского парламента от правящей партии "Слуга народа" Марина Бардина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что парламент займется вопросом гендерного равенства в украинской армии и поддержки военнослужащих женского пола.

"Договорились вместе поработать над установлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе: первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее – надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", – подчеркнула Бардина.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что 24 августа на военном параде ко Дню независимости женская "коробка" военнослужащих ВСУ будет шагать по Крещатику в парадной форме, без оружия и в туфлях на каблуках.

Однако депутатов Верховной рады это возмутило, и они потребовали от главы ведомства Андрея Тарана объяснений и извинений.

