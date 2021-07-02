Депутаты Верховной рады потребовали разъяснений из-за участия в параде женщин на каблуках

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Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде к 30-летию независимости страны на каблуках. Однако депутатов Верховной рады это возмутило, и они потребовали от главы ведомства Андрея Тарана объяснений и извинений. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что 24 августа на военном параде ко Дню независимости женская "коробка" военнослужащих ВСУ будет шагать по Крещатику в парадной форме, без оружия и в туфлях на каблуках.
"Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин, из них более 4 100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысячи женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?" – возмутилась вице-спикер Рады Елена Кондратюк.
Она отметила, что депутаты требуют служебного расследования. По их словам, необходимо узнать, кому принадлежит данное решение и сколько средств ушло на закупку такой обуви. Также депутаты считают, что министр обороны должен извиниться перед армией.
Депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что главе ведомства были вручены туфли на каблуках.
"Пусть сходят в них на парад!" – заявила Геращенко.
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что обувь у женщин-военнослужащих должна быть удобной.
"Я очень нормально отношусь, когда девушки ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства", – отметил Разумков.
Ранее UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.
Кроме того, на одежде украинских спортсменов спрятан националистический лозунг, состоящий из фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".
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