Глава РФС прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу

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Российский футбольный союз (РФС) в письме Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выразил недовольство политическим посылом, который несет в себе дизайн формы сборной Украины. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Мы увидели как в экипировке, так и в презентации формы определенные политические посылы. Считаем, что это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть как в правилах игры IFAB, так и в тех регламентах, которые регулируют экипировку в UEFA", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что форма украинских спортсменов не политически нейтральна, а как раз наоборот: призывает к определенному расколу, что противоречит принципам европейского футбола. Между тем он подчеркнул, что одна из целей и задач футбола – объединение.

Ранее UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.

Кроме того, на одежде украинских спортсменов спрятан националистический лозунг, состоящий из фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

