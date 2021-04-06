Госдума одобрила законопроект об отсрочке по кредитам для курсантов и служащих по призыву

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление военным курсантам и служащим по призыву права на отсрочку по уплате кредитов.
Документом предлагается ввести для данных категорий граждан механизм, аналогичный ипотечным каникулам. Он будет распространяться на кредитные договоры, договоры займа, заключенные с заемщиком, а также на потребительские кредиты. Предполагается, что данное правило коснется и кредитов, заключенных курсантами и военнослужащими до начала службы.
"Указанным лицам предоставляется право установить продолжительность такого льготного периода, которая не может превышать срок, равный сроку его военной службы по призыву, увеличенному на три месяца, а также дату начала льготного периода", – говорится в законопроекте.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Ранее стало известно, что в мае Госдума планирует принять законопроект "Об исполнительном производстве", согласно которому приставы не смогут забрать доход, эквивалентный прожиточному минимуму, необходимый для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении.
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