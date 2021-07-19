Путин поручил Минздраву РФ улучшить качество медицины

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Владимир Путин призвал при модернизации системы здравоохранения учитывать удовлетворенность граждан. Об этом он заявил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения. Деньги очень приличные, свыше 500 миллиардов. Нужно, чтобы этот показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", – обратился глава государства к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Президент напомнил, что в работе нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества и реальные результаты для людей.

"А как мы можем понимать? Вот это обратные отчеты, обратная реакция, и она должна учитываться как один из основных показателей", – сказал глава государства.

Ранее Путин назвал четыре нерешенные проблемы России: бедность, невысокое качество медицинских услуг, износ инфраструктуры и недостаточные темпы позитивных изменений в стране.