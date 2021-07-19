Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с последствиями наводнений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил королю Бельгии Филиппу телеграмму с соболезнованиями в связи с разрушительными последствиями наводнений в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны", – говорится в тексте.

Президент отметил, что россияне разделяют боль каждого, кто потерял родных и близких в результате удара стихии. Также Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

По данным бельгийских властей, в результате наводнений в стране погибли 36 человек.

На прошлой неделе на западе и юго-западе Германии прошли ливни, из-за которых несколько рек вышли из берегов. Это привело к гибели более 155 человек. Также сильные наводнения, которые привели к человеческим жертвам, произошли в Австрии.