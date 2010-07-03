Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских вузах нет сокращения бюджетных мест и этого делать не планируется, заявил Владимир Путин.

По его словам, в 2020 году показатель вырастет почти до 400 тысяч, также увеличивается финансирование бюджетных мест, передает ТАСС.

"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Ранее сообщалось, что к 2024 году бюджетных мест в российских вузах будет меньше на 17% по сравнению с 2019-м. Количество абитуриентов при этом возрастет на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4. Сейчас абитуриентам доступны 518,4 тысячи мест.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что информация о сокращении числа бюджетных мест в вузах "не совсем корректна". По ее словам, в докладе говорилось о сокращении до 432,7 контрольной цифры приема к 2024 году, но эта цифра касается возраста от 15 до 20 лет, а СМИ этого не учли.

Она подчеркнула, что изменение контрольных цифр приема может происходить на основании демографического прогноза. По ее словам, никаких изменений в нормативные акты, гарантирующих бесплатное высшее образование, вносить не планируется.