Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах

В российских вузах нет сокращения бюджетных мест и этого делать не планируется, заявил Владимир Путин.
По его словам, в 2020 году показатель вырастет почти до 400 тысяч, также увеличивается финансирование бюджетных мест, передает ТАСС.
"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Ранее сообщалось, что к 2024 году бюджетных мест в российских вузах будет меньше на 17% по сравнению с 2019-м. Количество абитуриентов при этом возрастет на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4. Сейчас абитуриентам доступны 518,4 тысячи мест.
В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что информация о сокращении числа бюджетных мест в вузах "не совсем корректна". По ее словам, в докладе говорилось о сокращении до 432,7 контрольной цифры приема к 2024 году, но эта цифра касается возраста от 15 до 20 лет, а СМИ этого не учли.
Она подчеркнула, что изменение контрольных цифр приема может происходить на основании демографического прогноза. По ее словам, никаких изменений в нормативные акты, гарантирующих бесплатное высшее образование, вносить не планируется.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.