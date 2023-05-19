В России могут запретить использовать термин "инфоцыгане"

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Российским СМИ могут запретить использовать термин "инфоцыгане". Владимир Путин пообещал рассмотреть данный вопрос в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

В ходе мероприятия российский специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер попросила президента законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок. Она также обратила внимание на то, что слово инфоцыгане вызывает цыганофобию.

"Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации – это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали", – сказал Путин.

Он также пообещал предпринять меры, чтобы не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией.

Термин "инфоцыгане" стали применять к людям, которые продают информационные продукты, не имеющие никакой практической ценности. В последнее время он активно применяется в отношении популярных блогеров и коучей.

Ранее президент сообщил, что консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. Путин обратил внимание, что в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, укрепилась сплоченность, стала глубже сопричастность к отечеству, увеличилась ответственность за родину и ее будущее.

Российский лидер выразил уверенность, что все россияне сейчас понимают, что от единства народа зависит дальнейшее существование РФ. Именно это и способствует консолидации общества, объяснил Путин.