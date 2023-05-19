Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:56

Общество

В России могут запретить использовать термин "инфоцыгане"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российским СМИ могут запретить использовать термин "инфоцыгане". Владимир Путин пообещал рассмотреть данный вопрос в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

В ходе мероприятия российский специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер попросила президента законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок. Она также обратила внимание на то, что слово инфоцыгане вызывает цыганофобию.

"Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации – это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали", – сказал Путин.

Он также пообещал предпринять меры, чтобы не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией.

Термин "инфоцыгане" стали применять к людям, которые продают информационные продукты, не имеющие никакой практической ценности. В последнее время он активно применяется в отношении популярных блогеров и коучей.

Ранее президент сообщил, что консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. Путин обратил внимание, что в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, укрепилась сплоченность, стала глубже сопричастность к отечеству, увеличилась ответственность за родину и ее будущее.

Российский лидер выразил уверенность, что все россияне сейчас понимают, что от единства народа зависит дальнейшее существование РФ. Именно это и способствует консолидации общества, объяснил Путин.

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Читайте также

властьобщество

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика