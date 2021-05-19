В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат детали встречи российского и американского лидеров после появления соответствующей информации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем", – ответил Песков на вопрос о том, известны ли перспективы проведения встречи глав государств.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии. Точное место встречи лидеров станет известно после переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Отмечается, что переговоры между представителями государств могут поспособствовать развитию двусторонних отношений.