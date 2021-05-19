Медведев прокомментировал санкции и обвинения в адрес РФ

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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев надеется, что западные партнеры России прекратят порочную практику односторонних ограничений и сядут за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

Медведев с сожалением заметил, что уровень международной напряженности, взаимного недоверия и гонки вооружений вернулись к самым мрачным временам холодной войны.

"Может быть, даже в чем-то эти времена превзошли прежние по уровню напряженности по отдельным направлениям", – сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Он также выразил надежду, что у западных партнеров "хватит воли и разума начать уважать основные принципы международного права, прекратить порочную практику односторонних ограничений и сесть за стол переговоров для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством".

"В экономической и политической сферах искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущих поколений", – сказал Медведев.

В заключение зампредседателя Совбеза подчеркнул, что доверие в международных отношениях нельзя заработать ложью, манипуляцией и запугиванием.

Ранее Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. По его словам, Россия выступает за справедливое экономическое сотрудничество, которое свободно от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.