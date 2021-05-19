Нарышкин заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Великобритания развивает открытую конфронтацию с Россией. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью BBC.

Он отметил, что Лондон не осудил нарушения фундаментальных принципов демократии, допущенных в ходе выборов президента США.

"Что там говорить, если даже президента страны – высшее должностное лицо страны <...> – его просто взяли и выкинули из социальных сетей", – напомнил Нарышкин.

Глава СВР возмутился, что власти Великобритании не выразили возмущение случившемуся в Соединенных Штатах.

"Это все одиозная евроатлантическая солидарность", – заключил Нарышкин.

Ранее директор СВР назвал антироссийские санкции западных стран неправовыми, агрессивными и враждебными. Он добавил, что такие меры со стороны западных стран действуют на сознание простых граждан, укрепляя нацию.