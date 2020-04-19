Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

Фото: kremlin.ru
Страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, поскольку объединение усилий идет на пользу всем. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
По словам президента, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества.
Он отметил, что страны во всем мире пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий. Что касается республик бывшего Советского Союза, то это для них абсолютно естественное дело, подчеркнул российский лидер.
В то же время глава государства считает, что спешить с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ, не следует.
"Мы не спешим ни к расширению, ни к тому, чтобы перепрыгивать через определенные этапы. Потому что мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, в той же Европе возникло много сложностей", – сказал Путин.
Он добавил, что достигнутые решения в ЕАЭС – это компромиссы. Президент заметил, что участники союза не идут по пути давления и выкручивания рук. "Когда эти компромиссы достигаются на добровольной основе, они исполняются и становятся реально работающими", – пояснил он.
Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение установить временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза некоторых продовольственных товаров.
Комиссия ограничила экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ряда круп и муки грубого помола. Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Данное решение обосновали необходимостью обеспечить население достаточным количеством товаров данной категории в период сложной эпидемиологической обстановки.
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