Песков оценил идею Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ведется обсуждение проведения потенциального диалога Владимира Путина и президента США Джо Байдена в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.
"В прямом эфире – потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и, дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что выступление Джо Байдена было таким нестандартным, что рассматриваются и нестандартные форматы общения между государственными лидерами.
С технической точки зрения есть возможность организовать видеосвязь в закрытом формате, отметил пресс-секретарь российского президента. Вместе с тем Песков подчеркнул, что позиция Путина подразумевает открытый, публичный диалог.
Представитель Кремля уточнил, что РФ по дипломатическим каналам запросила контакт Владимира Путина и Джо Байдена. Ожидается, что разговор может произойти в предстоящий понедельник или в любое удобное время для президента США. При этом отсутствие внятного ответа будет расценено российской стороной как отказ.
Песков заявил, что у российского и американского лидеров могли накопиться вопросы друг к другу по двусторонним отношениям, в том числе связанные с обвинениями в адрес России.
Ранее американский лидер заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей".
Позднее Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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