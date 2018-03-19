Число избирателей за рубежом может превысить 400 тысяч человек

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Число избирателей, проголосовавших на выборах президента России за рубежом, может превысить 400 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

"Общее количество граждан, проголосовавших за рубежом, по всей видимости будет более 400 тысяч человек, что является проявлением необыкновенной активности", - сказал он, передает Агентство "Москва".

По итогам обработки 99,84% протоколов явка на выборах президента России составила 67,47%. Согласно последним данным, Владимир Путин набирает 76,66%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,8%, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 5,66%, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак – 1,67% голосов, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский набирает 1,04%, кандидат от "Партии роста" Борис Титов – 0,76%, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин набирает 0,68%, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин – 0,65%.

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