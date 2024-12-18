Мишустин заявил о продлении и индексации маткапитала до 2030 года

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Кабмин обсудит на заседании 18 декабря поправки в действующее законодательство о продлении программы маткапитала до 2030 года включительно. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Премьер-министр также заявил, что размер маткапитала продолжит индексироваться. С февраля 2025 года он составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго и последующих – 893 тысячи.

"Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый нацпроект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – отметил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства отметил эффективность и востребованность программы маткапитала. По его словам, в рамках данного проекта было выдано 14 миллионов сертификатов. Он напомнил, что семьи могут использовать эти средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или другие цели.

Всего в государственном бюджете на ближайшие три года заложено около 1,7 триллиона рублей на маткапитал. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.

В 2025 году маткапитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, а за рождение второго – на 61 тысячу. С 1 февраля он будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции, уточнял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

