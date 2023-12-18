Путин поручил отправить делегацию РФ в Женеву на сессию комитета по правам ребенка

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Владимир Путин распорядился отправить делегацию РФ на сессию комитета по правам ребенка в Женеву в январе следующего года. Соответствующий документ был размещен на портале нормативно-правовых актов.

Он вступает в силу 18 декабря.

"Направить в город Женева в январе 2024 года сроком на пять дней делегацию РФ во главе с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Вовченко А. В", – отмечается в распоряжении.

В частности, Путин поручил Минтруду РФ организовать состав российской делегации по согласованию с МИД РФ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести бесплатное обучение в вузах для детей из многодетных семей. С его слов, в Госдуме уже три года находится законопроект о бесплатном обучении для детей из многодетных семей. Именно он стал основной для документа, позволяющий получить высшее образование в вузах для семей участников СВО.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ. Она напомнила, что компенсация расходов по оплате коммунальных услуг – одна из льгот, предоставляемых на госуровне многодетным семьям.

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки