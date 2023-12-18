В ОП предложили ввести бесплатное обучение в вузах для детей из многодетных семей

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Дети из многодетных семей должны бесплатно учиться в вузах на условиях многоцелевого контракта. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

Он отметил, что это одна из мер, предлагаемая общественниками в докладе "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ".

С его слов, в Госдуме уже три года находится законопроект о бесплатном обучении для детей из многодетных семей. Именно он стал основной для документа, позволяющий получить высшее образование в вузах для семей участников СВО, указал Рыбальченко.

В заключение он добавил, что многодетные семьи – это участники специальной демографической ситуации, поэтому к этой теме должны обязательно вернуться.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ. Она напомнила, что компенсация расходов по оплате коммунальных услуг – одна из льгот, предоставляемых на госуровне многодетным семьям.

Волынец уточнила, что проект направлен на поддержку рождаемости, повышение статуса многодетных семей, на унификацию практики применения мер соцподдержки многодетных семей в данной сфере вне зависимости от места проживания.

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