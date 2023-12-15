В РФ призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. Об этом пишет RT.

Отмечается, что обращение омбудсмен направила на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Волынец напомнила, что компенсация расходов по оплате коммунальных услуг – это одна из льгот, предоставляемых на государственном уровне многодетным семьям.

Она отметила, что подобные льготы есть практически везде, но их размер и условия получения разнятся. По ее мнению, нужно на федеральном уровне разработать законопроект, закрепляющий положения об освобождении многодетных семей от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца. Оплачивать ЖКХ семьи будут только в случае его превышения.

Волынец уточнила, что проект направлен на поддержку рождаемости, повышение статуса многодетных семей, на унификацию практики применения мер соцподдержки многодетных семей в данной сфере вне зависимости от места проживания.

Ранее Волынец предложила убрать в России ограничения по учету страхового стажа у многодетных матерей.

Она объяснила, что для матерей, воспитавших более четырех детей и находившихся в отпуске по уходу до 1,5 года с каждым, изначально складываются невыгодные условия, поскольку пенсия уменьшается из-за неучета периодов ухода за детьми после четвертого ребенка.

Между тем Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не региональным. Он пообещал, что власти РФ подумают над решением этого вопроса.

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