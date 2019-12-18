Госдума ужесточила требования к обороту этилового спирта

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Депутаты Госдумы приняли закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, передает Агентство "Москва".

Согласно документу, организациям оптовой торговли лекарственными средствами запрещается продавать медицинский спирт, а также фармацевтическую субстанцию этилового спирта.

Кроме того, эти организации должны передавать сведения в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В документе также говорится, что производство медицинского спирта разрешается только путем разбавления этилового спирта. При этом процесс производства должен быть оснащен счетчиками.

В ноябре Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя. Теперь за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции будет налагаться административный штраф на граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судьи арбитражных судов. Документ подготовлен в связи с принятием закона, устанавливающего запрет на производство и оборот порошкового алкоголя.

