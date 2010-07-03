Треть водки в России оказалась нелегальной

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Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам работы за 2018 год. Как следует из документа, для выявления продукции, находящейся в нелегальном обороте, было проверено 2,007 миллиона декалитров этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В итоге было выявлено 806,837 тысячи декалитров продукции, чье производство и оборот ведется незаконно. Было арестовано 625,874 тысячи декалитров, изъято 268,195 тысячи, конфисковано по решению судов 527,662 тысячи, уничтожено по решениям судов 542,335 тысячи декалитров.

Ведомство проверило 118 тысяч декалитров водки. Из них 36,3 тысячи оказались в нелегальном обороте.

Отмечается, что за 2018 год служба провела более 6000 проверок. Они коснулись 3740 организациях.