Псевдопивные напитки могут запретить в России

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"Опора России" высказалась за запрет пивных напитков со вкусом слабоалкогольных коктейлей – таких как ром-кола, джин-тоник, "отвертка". Инициативу направили в Минфин, сообщает газета "Известия".

Сейчас такие коктейли продают как пивные напитки, поскольку для них действует более низкий акциз. При этом производители нередко выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения. Ароматизаторы в пивных напитках разрешены без ограничений.

По действующим нормам, пиво должно содержать не менее 80% солода, 2% сахаросодержащего и 18% несоложеного сырья. Продукция, не отвечающая этим требованиям, – пивной напиток. В нем обычно бывают добавки в виде специй или ароматизаторы, копирующие вкусоароматику известных слабоалкогольных коктейлей.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова пояснила, что производителей слабоалкогольных напитков государство регулирует более строго. В частности, они получают лицензию, чего не делают пивные компании, а также уплачивают более высокий акциз. В итоге делать пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей оказывается выгоднее.

Представитель "Опоры России" считает, что нововведение очистит рынок от так называемой псевдопродукции. В Минфине пообещали рассмотреть обращение организации. Если идею примут, то слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%.

В марте в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предлагали установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 35 рублей. Проект должен поднять качество продукции.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин одобрил идею. По мнению эксперта, рынок переполнен дешевым суррогатом, что мешает конкурировать производителям качественной продукции.